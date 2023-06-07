Asgari ücretle ne kadar dana eti alınabilir? İşte yıllara göre değişim
Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrilmişken, 2009-2023 yılları arası asgari ücret ile kaç kg dana eti alınabildiği hesaplandı. İşte yıllara göre fiyatlar ve ortaya çıkan sonuç...
Türkiye seçimden sonra ekonomideki sıkıntıları daha fazla hissetmeye başladı. Öte yandan çalışanların gözü Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi.
ASGARİ ÜCRETLE NE KADAR DANA ETİ ALINABİLİR?
2009-2023 yılları arası asgari ücret ile kaç kg dana eti alınabildiği hesaplandı. İşte yıllara göre fiyatlar ve ortaya çıkan sonuç...
2009 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
32,7 kg
2010 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
23,1 kg
2011 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
28 kg
2012 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
29,8 kg
2013 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
32,2 kg
2014 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
31,3 kg
2015 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
27,8 kg
2016 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
34,8 kg
2017 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
34,4 kg
2018 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
37,7 kg
2019 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
44,5 kg
2020 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
43,9 kg
2021 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
49,7 kg
2022 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
38,1 kg
2023 YILI ASGARİ ÜCRET İLE
38,7 kg
Kaynak: https://dogruveri.com/asgari-ucretle-ne-kadar-dana-eti-alinir/
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