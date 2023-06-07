Asgari ücretle ne kadar dana eti alınabilir? İşte yıllara göre değişim

Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrilmişken, 2009-2023 yılları arası asgari ücret ile kaç kg dana eti alınabildiği hesaplandı. İşte yıllara göre fiyatlar ve ortaya çıkan sonuç...

Asgari ücretle ne kadar dana eti alınabilir? İşte yıllara göre değişim

Türkiye seçimden sonra ekonomideki sıkıntıları daha fazla hissetmeye başladı. Öte yandan çalışanların gözü Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. 

ASGARİ ÜCRETLE NE KADAR DANA ETİ ALINABİLİR? 

2009-2023 yılları arası asgari ücret ile kaç kg dana eti alınabildiği hesaplandı. İşte yıllara göre fiyatlar ve ortaya çıkan sonuç...

Asgari ücretle ne kadar dana eti alınabilir? İşte yıllara göre değişim - Resim : 1

2009 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

32,7 kg

2010 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

23,1 kg

2011 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

28 kg

2012 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

29,8 kg

Asgari ücretle ne kadar dana eti alınabilir? İşte yıllara göre değişim - Resim : 2

2013 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

32,2 kg

2014 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

31,3 kg

2015 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

27,8 kg

2016 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

34,8 kg

Asgari ücretle ne kadar dana eti alınabilir? İşte yıllara göre değişim - Resim : 3

2017 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

34,4 kg

2018 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

37,7 kg

2019 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

44,5 kg

2020 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

43,9 kg

Asgari ücretle ne kadar dana eti alınabilir? İşte yıllara göre değişim - Resim : 4

2021 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

49,7 kg

2022 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

38,1 kg

2023 YILI ASGARİ ÜCRET İLE

38,7 kg

Kaynak: https://dogruveri.com/asgari-ucretle-ne-kadar-dana-eti-alinir/

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