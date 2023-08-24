Aşırı sıcaklar nedeniyle klima satışları tavan yaptı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı (İSİB) Mehmet Hakkı Şanal, son 3-4 haftalık dönemde görülen yoğun sıcaklık artışlarının etkisiyle klima satışlarının tavan yaptığını söyledi.

Ev tipi klimaların pazardaki büyüme oranın yaklaşık yüzde 30 civarında olduğunu belirten Şanal, "Klima tedariki konusunda bir problem yaşamıyoruz. Yerli üreticilerimiz yeni yatırımlar yapıyorlar, bununla birlikte ithalatçı firmalarımız var. Yeterli sayıda stokumuz bulunuyor" dedi.

Sıcaklık artışlarının yanı sıra Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin de talep artışında önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Şanal, "Başta Adana, Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgesinde, özellikle konteynır şehirlerde ve çadır kentlerde sıcaklık artışları ciddi sıkıntılara sebep olmaya başladı. Klima bazında en yoğun talep artışının gerçekleştiği yerler bu iller oldu" diye konuştu.

'İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ YÜZDE 8 BÜYÜDÜ'

Şanal, Türkiye'deki klima satışlarında yaşanan artışın yanı sıra iklimlendirme sektörünün bu yıl da büyümeye devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"7 ayda yüzde 8'lik bir büyüme kaydettik. İklimlendirme sektörü olarak, merkezi soğutma sistemleri, yalıtım tesisat malzemeleri satışında bir artış var. Ev tipi klimalar özelinde baktığımızda ise sektörün büyümesinde yüzde 15 civarında ihracatımızda artış gerçekleşti. Bu sene içinde sektör olarak ana hedefimiz minimum yüzde 9'luk bir büyüme. Geçtiğimiz yıl 6,7 milyar dolarlık iklimlendirme sektörünün genel ihracatı vardı, bu yıl içinde de 7,2 milyar doların üzerinde bir ihracat bekliyoruz. Bireysel klimalar özelinde baktığımızda artışımız ivmeleniyor. Soğutma tarafındaki ihracatımız da artmakta."