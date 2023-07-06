Asker maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı asker maaşları 2023

5 Temmuz Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. 2023 Temmuz ayı asker maaşları da merak konusu oldu. Peki asker maaşları ne kadar oldu? İşte 2023 zamlı asker maaşları hakkında tüm ayrıntılar...

Twitter hesabı Conflict'in derlediği verilere göre zamlı asker maaşları şu şekilde:

• Orgeneral 73.200 TL

• Tuğgeneral 58.200 TL

• Albay 46.200 TL

• Yüzbaşı 34.700 TL

• Teğmen 32.400 TL

• A.Bçvş. 34.500 TL

• A.Üçvş. 30.800 TL

• A.Çvş. 28.600 TL

• Uz. Çvş. 27.900 TL

• A.Çvş. 28.600 TL

• Uz. Çvş. 27.900 TL