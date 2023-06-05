Astor Enerji'den (ASTOR) dev anlaşma
İstanbul Borsa'nın gözde hisselerinden ASTOR büyük bir sözleşmeye imza attı. KAP bülteninin yayımladığı bildiriye göre, şirket özel bir firma ile milyon dolarlık sözleşme yaptı.
Borsanın devi milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.
Borsa İstanbul'un devlerinden olan Astor Enerji (ASTOR) özel bir firma ile imzaladığı milyon dolarlık sözleşmeye KAP bülteninde yayımladığı bildirimle duyurdu. İşte dev sözleşmeye dair detaylar...
Şirketin KAP açıklaması şu şekilde:
- Özel bir firma ile 05.06.2023 tarihinde 1.905.000.- USD (Birmilyondokuzyüzbeşbin Amerikan Doları) tutarında, 2 ayrı proje kapsamında " 1 Adet 80/100 mvA 154/33,4 kV Güç Transformatörü, 3 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 46 Adet Hücre, 2 Adet Dağıtım Transformatörü" sözleşmesi imzalanmıştır. Mamuller, 7 - 8 ay içerisinde teslim edilecek olup, sözleşme süresi 7 - 8 ay olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 30 gün içerisinde % 20 sipariş avansı, sevkiyat sonrası ise 45 gün içesinde % 80 lik kalan kısım tahsil edilecektir. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,53' dir. Sözleşme bedeli : 40.489.060,50 Türk Lirası
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