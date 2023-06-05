Astor Enerji'den (ASTOR) dev anlaşma

Borsanın devi milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.

Borsa İstanbul'un devlerinden olan Astor Enerji (ASTOR) özel bir firma ile imzaladığı milyon dolarlık sözleşmeye KAP bülteninde yayımladığı bildirimle duyurdu. İşte dev sözleşmeye dair detaylar...

Şirketin KAP açıklaması şu şekilde: