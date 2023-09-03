Bakan Işıkhan: "637 bin 312 gencimizin istihdamını destekliyoruz"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda kadınların ve gençlerin kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemek için teşviklerin devam ettiğini belirterek, şunları ifade etti:

- Bu kapsamda halihazırda 361 bin 868'i kadın olmak üzere 637 bin 312 gencimizin istihdamını destekliyoruz. Genç ve kadın istihdamını teşvik amacıyla son 12 yılda 21 milyar lirayı aşkın kamu desteği sağladık. Her şey Türkiye için her şey geleceğimiz için.