Bakan Mehmet Şimşek'ten Kira Bedelleri Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira bedelleri ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerinin konut arzını artırdığını ifade eden Bakan Mehmet Şimşek, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." dedi.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Kira Bedelleri Açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada kira bedelleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerin konut arzını artırdığını dile getiren Mehmet Şimşek, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması, enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mehmet Şimşek # kira fiyatları
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