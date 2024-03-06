Bakan Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası'na destek! İlave sıkılaşma adımını değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği ifade edildi.

Merkez Bankası'nın açıklamasında ayrıca, "Menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır" denildi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN MERKEZ BANKASI'NA DESTEK!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yeni sıkılaştırma kararları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aylık enflasyonun şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

- Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankasına desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının, büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır.

Banka, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar vermişti.