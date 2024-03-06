Ekrem İmamoğlu'ndan hükümete ve Murat Kurum'a Gazze tepkisi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Gazze’ye yardım kolileri yola çıktı. Öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu konuştu. Ekrem İmamoğlu, hükümete ve rakibi Murat Kurum'a tepkiliydi.

Ekrem İmamoğlu, Kurum'un farkında olmadan hükümeti eleştirdiğini de ifade etti. İmamoğlu, "Türkiye'nin hamaset dolu ama aslında pasif ve korkak dış politikasının sözcülüğünü yapmış oluyor. Yani o gelince, Gazze'yle ilgili süreçleri çözeceğini iddia ediyor. Farkında olmadan sayın Cumhurbaşkanı'nı Filistin konusunda eleştiriyor aslında." dedi.

Gazze'nin İstanbul seçimine malzeme yapıldığını belirten İmamoğlu, Hükümetin somut bir adım atmadığını kaydetti.

- Aylardır Filistin'de mazlumlar inim inim inlerken, ticareti durduramayanlar, gemilerini limanlara çekemeyenler, kalkıp utanmadan, sıkılmadan Gazze edebiyatı yaparak, İstanbul seçimine malzeme yapmaya kalkıyorlar.

İmamoğlu, Gazze konusunda hükümetin samimi olmadığını da söyledi.