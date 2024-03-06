Şanlıurfa'da PKK operasyonu! Aralarında DEM Partililerin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı

Yurt içinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı tarafından, PKK'nın sözde şehir yapılanması mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin, 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubunun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi.Grupların 1 Eylül 2023 tarihinde Suruç ilçesinde bir evde toplantı yaptıkları, güvenlik güçlerinin Suruç ilçesinde hareket ettikleri güzergahlarda bulunan rögar kapaklarına el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirmek amacıyla hazırlık içerisinde olduğu da tespit edildi.

DEM PARTİLİLER DE GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından ekipler harekete geçerek operasyonun düğmesine bastı. 600 personelin katılımıyla "şafak" vakti merkez ilçeler Haliliye ve Eyyübiye ile Suruç ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Kritik operasyonda aralarında DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayları ile doktor ve öğretmenin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yer altı görüntüleme cihazı, dedektör, mayın ve bomba arama köpekleri, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, 239 mermi, cripto para üretim cihazı ve örgütsel dokuman ele geçirildi.