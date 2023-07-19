Bakanlığın tasarruf genelgesine uyan yok! Devlette araba saltanatı

Lüks harcamalar devam ediyor. Kamu için öngörülen tasarruf siyasi partilere, bakanlıklara uğramıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu kurumları için tasarruf genelgesi yayınladı. Genelgeye göre kurumların taşınmaz edinimi, kiralanması, resmi taşıt edinimi, haberleşme giderleri, tasarruf kurallarına uygun yapılacak.

Daha öncede kamu kurumlarına gönderilen genelge, yazıda kalıyor. Tasarruf kuralları hayata geçirilmiyor.

İktidar ve muhalefet partileri ve bağlı belediyeler tasarrufun kıyısından geçmiyor.

Başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye’de devlete ait binalar beğenilmiyor neredeyse her bakanlık kendine yeni bina yaptırıyor. Başkentin her noktası kullanılmayan ek hizmet binaları ile dolu.

Araba saltanatı ise işin başka bir boyutu. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıktan başlayarak devletin her kademesinde fazlaca araç kullanımı mevcut.

Milletvekilliği maaşı da durumu gözler önüne seriyor. Milletvekillerinin 2023 yılında aldıkları aylık maaş 73 bin 379 lira olarak belirlendi. Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam yüzde 176'yı buldu.

Halen hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların aylık geliri ise 125 bin 349 liraya yükselmiş oldu.

KDV, ÖTV ve motorine yapılan zam zengine de aynı dar gelirliye de. Asgari ücretli nasıl geçineceğini düşünürken milletin seçtiği vekillerin aldığı maaşlar dudak uçuklatıyor.

İşçinin emekçinin sırtına bindirilen ekonomik kriz artarak devam ederken kamunun saltanatına tepki de büyük. Halk herkesin tasarruf etmesini istiyor.