Bakliyat fiyatları uçuşa geçti

Etli kuru fasulye ve pilav ikilisi bir zamanlar hemen herkesin evinde pişen geleneksel bir lezzetti. Önce et çıktı kuru fasulyeden. Şimdi de kuru fasulye ve pilav menülerden kaldırılacak noktaya geldi. Çünkü kuru fasulyenin kilogramı 145 liraya, pirincin kilogramı da 100 liraya yükseldi.



10 bin lira ile geçinmeye çalışan emekliler, bakliyatın tadını çoktan unuttuk diyor.

4 kişilik bir aile esnaf lokantasına gelip kuru fasulye pilav ikilisini yemek istedik diyelim. Kuru fasulye ve nohutun porsiyonu 100 liradan satılıyor. Yanına makarna bulgur veya pirinç pilavı yemek istersek onlarında porsiyonu 70 lira. İçeceksiz 4 kişilik ailenin maliyeti 680 liraya mal oluyor.)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin verilerine göre, bakliyat fiyatları yıldan yıla katlandı.



1 Kilo kuru fasulye 2022 yılının aralık ayında 45 lira 3 kuruş iken, 2023 yılının aynı ayında 75 lira 59 kuruştan satılmaya başlandı. 1 yıl 1 ay sonra kuru fasulye fiyatı yüzde 221 artarak 145 liraya çıktı.

KURU FASULYE YÜZDE 221 ZAMLANDI

2022 YILI: 45 LİRA 3 KURUŞ

2023 YILI: 75 LİRA 59 KURUŞ

2024 YILI: 145 LİRA



1 kilogram Yeşil Mercimek 2022 yılının aralık ayında 38 lira 20 kuruştan satılırken, 2023 yılında 54 lira 13 kuruşa çıktı. Protein kaynağı yeşil mercimeğin bugün kilosu 105 liraya yükseldi.

YEŞİL MERCİMEK YÜZDE 174 ZAMLANDI

2022 YILI: 38 LİRA 20 KURUŞ

2023 YILI: 54 LİRA 13 KURUŞ

2024 YILI: 105 LİRA



Pirinçte de durum farksız 1 yıl 1 ay da pirincin kilosuna yüzde 171 zam geldi. 2022 yılında 1 kilo pirinç 36 lira 83 kuruşa alıcı bulurken 2023'te yüzde 56'lık artışla 57 lira 56 kuruşa çıktı. Pirincin kilosu şimdi 100 liradan satılıyor.

Et, süt, meyve ve sebzeden sonra dar gelirli tenceresinde bakliyatta kaynamaz oldu.







