Bankalar kâr yapmaya doymuyor! Ekonomik krizin yükü yoksul halkın sırtında

Türkiye, ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Domatesten ekmeğe, ulaşımdan suya her gün gelen zamlarla vatandaş sıkıntı çekiyor. Vergilere gelen zamlar da yoksul halkın alım sırtına binin bir diğer yük. Bütün bu ekonomik zorluklar karşısında ise bankalar kârlarına kâr katmaya devam ediyor. Haziranda bankaların net kârı, yıllık 61,4 artış göstererek 59,8 milyar TL'ye yükseldi.

BANKALAR KÂRLARINA KÂR KATIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankaların kârlılık verilerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörü, ilk altı ayda kârını bir önceki döneme göre yüzde 48 arttırdı. Bankaların yılın ilk yarısında elde ettiği net kâr 250,1 milyar TL'ye ulaştı.

Haziranda, bankacılık sektörünün net kârı ise yıllık yüzde 61,4 artarak 59,8 milyar TL'ye yükseldi.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında 6,27 trilyon TL olan toplan krediler ise bu yılın aynı ayında 10 trilyon TL'ye ulaştı.

"BANKALARIN KÂRINA EL KONULSUN"

Hükümet, ekonomik zorlukları aşmak için KDV ve diğer vergilerde artışa gitti. KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerle vatandaşın omzuna yüklenen krizin faturası ise, bankaların kapısına uğramadı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin seçim bildirgesinde banka kârlarına ilişkin de konuşmuştu. Perinçek, Vatan Partisi iktidarında banka kârlarına bir kereye mahsus yüzde 80 vergi uygulanacağını, elde edilen kaynağın üretime yönlendirileceğini aktarmıştı.