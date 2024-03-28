Bankalar otomatik ödenen faturalardan faiz almaya başladı

Efendim, bankalar tarafından yeni uygulanan sistemle "fatura" yine vatandaşa kesildi. Çünkü, bankalar artık kredi kartıyla yapılan otomatik fatura ödemelerinden faiz talep etmeye başladı. Uzmanlara göre yapılan bu uygulama yasal değil.

Editör: Şevval İskender

Bankaların kampanyalar düzenleyerek, başlattığı otomatik fatura ödeme talimatında yeni bir değişikliğe gidildi. Fatura yine vatandaşa kesildi.

Diyelim ki size 100 liralık bir fatura geldi ve bu faturanızı da kredi kartından otomatik olarak ödeniyor. Ancak artık bankalar kredi kartından otomatik ödenen faturalar için faiz almaya başladı.

Otomatik faturalardan alınan faiz hesap kesim ve faturanın ödendiği gün sayısı kadar, ancak uzmanlar bunun yasal olmadığına dikkat çekiyor.

"Banka kartları ve kredi kartı kanunu çerçevesinde, bu işlem nedeniyle tüketicilerden herhangi bir faiz, masraf adı altında ilave hizmet talep edemez."

Tüketici hakları uzmanlarına göre, rakamın ne kadar olduğu önemli değil, bankaların yasal olmayan bu komisyonları almaması gerekiyor.

Bankalara komisyon ödemek istemeyenlerin ise yapması gerekeni ise çok basit.

"Tüketicimiz öncelikle bankacılık düzenleme ve denetleme kuruluna şikayette bulunabilirler. Türkiye bankalar birliğinin hakem heyetine başvurabilir. Bir de ödemiş oldukları bu para ile ilgili olarak Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak ödemiş oldukları miktarını kendilerine iade talep edebilirler."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# fatura # banka
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