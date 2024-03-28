Bankalar otomatik ödenen faturalardan faiz almaya başladı

Bankaların kampanyalar düzenleyerek, başlattığı otomatik fatura ödeme talimatında yeni bir değişikliğe gidildi. Fatura yine vatandaşa kesildi.

Diyelim ki size 100 liralık bir fatura geldi ve bu faturanızı da kredi kartından otomatik olarak ödeniyor. Ancak artık bankalar kredi kartından otomatik ödenen faturalar için faiz almaya başladı.

Otomatik faturalardan alınan faiz hesap kesim ve faturanın ödendiği gün sayısı kadar, ancak uzmanlar bunun yasal olmadığına dikkat çekiyor.

"Banka kartları ve kredi kartı kanunu çerçevesinde, bu işlem nedeniyle tüketicilerden herhangi bir faiz, masraf adı altında ilave hizmet talep edemez."

Tüketici hakları uzmanlarına göre, rakamın ne kadar olduğu önemli değil, bankaların yasal olmayan bu komisyonları almaması gerekiyor.

Bankalara komisyon ödemek istemeyenlerin ise yapması gerekeni ise çok basit.