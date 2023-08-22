Batı tehdit ediyor! Türkiye'deki iş insanlarına baskı aralıksız sürüyor

Türkiye, Rusya yaptırımlarına taraf olmadığı halde Batı’dan baskılarla karşı karşıya kalıyor. 2 Türk şirketi, İngiltere'de yaptırım listesine alındı. ABD'den gelen 'yaptırım heyetlerine' boyun eğen hükûmet ise, Türkiye’ye sömürge gibi davranılmasına sessiz kalıyor. Yaptırımlara hedef olan Türk şirketin yöneticisi, ticarete dış müdahaleyi Aydınlık Gazetesi’ne anlattı.

TÜRKİYE TARAF DEĞİL!

Ukrayna operasyonu ile birlikte yoğunlaşan Batı yaptırımları, Rusya’nın dünyadan ürün tedariğini kısıtlıyor. Birçok Batı menşeli bileşenin Rusya’ya ticaretinin yapılması, şirketlere baskı yapılarak engellenmeye çalışılıyor.



Türkiye, Birleşmiş Milletler kararı olmadığı için Batı’nın Rusya yaptırımlarına taraf değil. Bu nedenle de Batı finansal sistem üzerinden Türk firmalarına baskı uygulanıyor. Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde yaşandı. İngiltere, 2 Türk şirketi, Turkik Union Dijital Teknoloji ve Azu International’ı yaptırım listesine aldı.



Yaptırımlar sonrası şirketlerin Türk bankalarındaki işlemlerine kısıtlama getirildi. Yaptırım firmayı kapsamasına rağmen, şirket yöneticileri ve çalışanlarının kişisel bankacılık işlemlerine dahi kısıtlama getirildi.



Aydınlık Gazetesine konuşan Turkik Union yetkilileri, yaptırımın kanun dışı olduğunu ve dava açmaya hazırlandıklarını söyledi.







"BÜTÜN İŞLEMLERİMİZ YASAL, DAVA AÇACAĞIZ”

Hong Kong’lu bir firma bizden ürün talep etti. Biz de Amerikan menşeili bu ürünü Avrupa’dan tedarik edip ülkemize getirdik. Daha sonra Hong Kong’a ihraç ettik. Yaptığımız transit ticaret işlemi. Beyaz Hat ve yasalara uygun. Bütün para trafiği bankalar üzerinden oldu ve ürünler Türk gümrüklerinden geçti. Türkiye’nin yasakladığı bir ürün değil. ABD’nin de yaptırım listesinde olan bir ürün değil. Türkiye, Rusya’ya yaptırımlara taraf değildir. Bu yaptırımlara uymak Türk kanunlarına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğine aykırıdır. Dava açacağız. Serbest ticaret gerek ulusal gerekse uluslararası kanunlarla koruma altındadır.



Turkik Union yetkilileri, İngiltere’nin yaptırım listesine girilene kadarki süreçte yaşanan dikkat çekici bazı gelişmeleri de aktardı.





“FETÖ İLTİSAKLI MEDYA TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİK”

- Ticaret yapıldıktan birkaç ay sonra şirket e-postamıza bir mesaj geldiğini spamları temizlerken fark ettik. Mesajı gönderen kişi gazeteci olduğunu belirtiyordu ve Hong Kong’a sattığımız ürünün Rusya savunma sanayisine gittiğini öne sürüyordu. Bu kişinin daha sonra Batı cephesinde Rusya aleyhtarı tutumu olan bir araştırmacı olduğunu yani birilerinin bu kişiye bu bilgileri vererek bizi tehdit ettirdiğini anladık. Geçen süreçte farklı farklı telefonlardan aranarak FETÖ iltisaklı medya organları tarafından rahatsız edildik. Bir haberde aile bağlarımıza kadar detaylar yayımladı. Bunlar tesadüf olamaz.





ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi yetkilileri, Ekim 2022'de TOBB’da Türk iş dünyasına yaptırım dersi vermeye kalkmış, ardından Terörizm ve Finansal İstihbarat’tan Sorumlu Müsteşar Brian Nelson, Şubat ayında Türkiye’ye gelmişti. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo da, Ağustos 2022’de TÜSİAD'ı Ruslarla işbirliği yapmaması için tehdit etmişti.



ABD'den gelen 'yaptırım heyetlerine' boyun eğen Ak Parti hükûmeti ise, Türkiye’ye sömürge gibi davranılmasına sessiz kalıyor.



