Batı'dan Türkiye'nin Ekonomi Politikasına Geçer Not! İşte Financial Times'taki O Haber

Sıcak para merkezleri ve Batılı yayın kuruluşları hükümetin izlediği ekonomi programından memnun. İngiltere merkezli yayın organı, Financial Times Türkiye’ye yatırımcı güveninin arttığını yazdı. Kademeli faiz artırım kararı da olumlu karşılandı.

Batı'dan Türkiye'nin Ekonomi Politikasına Geçer Not! İşte Financial Times'taki O Haber
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Hükümetin ekonomide izlediği neolibaral ekonomi politikası sıcak para merkezlerinden geçer not alıyor.

Hem sıcak para merkezleri hem de Batılı yayın kuruluşları hükümetin izlediği ekonomi programından memnun.

İngiltere merkezli yayın organı, Financial Times, para politikasındaki değişikliğe işaret ederek yayınladığı haberde "Yatırımcı güveninin yavaş yavaş arttığına dair işaretler var" ifadelerine yer verdi.

Kademeli faiz artırım kararı da olumlu karşılandı. Merkez Bankası Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının, yeni yol haritasının önemli sinyallerinden biri olduğuna dikkati çekildi.

Türkiye'nin ekonomi programındaki şu ana kadarki en dikkate değer değişimin para politikasındaki "büyük değişiklik" olduğu vurgulandı. Merkez Bankası'nın, Erkan'ın haziran ayında atanmasından önce yüzde 8,5 olan faiz oranını yüzde 30'a çıkardığı anımsatıldı.

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# Financial Times # Merkez Bankası # Mehmet Şimşek # Hafize Gaye Erkan
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