BDDK'dan kritik karar! Konut kredisine kısıtlama

İkinci konutunu alacak olanlara yönelik kredi kısıtlaması geldi. Açıklamayı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yaptı. Tüketiciler, ikinci ev alımında eskiye göre yüzde 75 daha az kredi kullanabilecek. Söz konusu kısıtlama ilk ev alımında uygulanmayacak.

Konut kredilerine yönelik yeni bir adım geldi. İkinci evini almak isteyen vatandaşlar artık daha az kredi kullanabilecek.



BDDK'DAN KRİTİK KARAR

Ev almak isteyen tüketici, kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuğu üzerine halihazırda bir ev varsa ikinci ev için daha az kredi kullanabilecek. Kredi miktarı eskiye göre yüzde 75 daha düşük olacak. Yani, ikinci evini almak isteyenlerin, daha fazla peşinatı olması gerekecek.



Karar kapsamında; 5 milyon liraya kadar olan sıfır konutların yüzde 22,5’ine kredi verilecek. Bu oran 5 ila 10 milyon lira arasındaki sıfır konutlar için yüzde 20 olacak.



İkinci ev alımında ikinci el konut tercih edilirse, kredi oranı yine düşük olacak. Karara göre, 1 ila 2 milyon lira arasındaki ikinci el konutlarda yüzde 17,5’ine kredi alınabilecek.



Karar ilk konutunu almak isteyen vatandaşları kapsamıyor.



