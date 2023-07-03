Benzine zam geliyor: İşte güncel benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Haziran ayı boyunca hem motorin fiyatlarına hem de benzin fiyatına üst üste zam yapıldı.

Haziran'da mazotun fiyatı toplamda 4,37 TL artarken; benzinin litre fiyatı ise 3,36 TL yükseldi. Bu artışlarla akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine çıktı.

Son olarak benzine bir zam daha geliyor. 4 Temmuz'dan geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 2,11 lira artacak. Zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Yapılacak zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26,15 liraya yükselecek. Benzin Ankara'da 26,64; İzmir'de ise 26,63 liradan satılacak.

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,53 TL

Motorin fiyatı: 24,37 TL

LPG fiyatı: 11,46 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,52 TL

Motorin fiyatı: 24,40 TL

LPG fiyatı: 11,32 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor