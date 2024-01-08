Bira ve Rakıya Dev Zam! İşte Yeni Fiyatlar

Yeni yılın gelmesiyle beraber zamlar durmak bilmiyor. Sigaradan sonra alkol ürünlerine de gelen yüzde 35’lik zamlar rakı fiyatlarının 1.000 TL’ye kadar dayanmasına neden olurken birada da bu rakam 95 TL’yi buluyor.

Beyler Beyi rakı grubuna yüzde 35 zam civarında zam geldiğini duyuran Dündar, grubun en pahalısı 300'lük rakının 6 bin TL en ucuzu olan 35’lik rakının ise 345 lira olduğundan bahsetti. Zamlarla beraber en düşük 70'lik rakı fiyatı ise 650 TL oldu.

Zamlı listede 70’lik rakıların fiyatı 899 ve 990 liraya kadar dayandı.

Yeni zamlarla beraber 45 liradan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 TL oldu. Aynı gruptaki en pahalı bira 95 TL’den satılırken zam sonrasında en ucuz bira 48 TL olarak belirlendi.