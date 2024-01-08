ABD'nin Suriye'deki Üslerine Saldırı Girişimi
Suriye'nin Haseke ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve roketlerle saldırı girişiminde bulunuldu.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir üssüne aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile Deyrizor'daki Koniko gaz sahasındaki üsse roketle saldırı girişimi yapıldı.
ABD güçlerinin üslerindeki hava savunma sistemleri, İHA ile roketleri hedeflerine ulaşmadan havada imha etti.
ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı