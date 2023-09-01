Borsa günü rekorla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 değer kazanarak günü 8.056,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.060,92 puana taşıdı.

Borsa günü rekorla kapattı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 146,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 1,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,21 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,21 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artması ve Çin'in zorunlu karşılık oranlarını azaltacağını duyurması risk iştahının yükselmesine neden oldu.

ABD'DEN VERİLER GELDİ

ABD'de tarım dışı istihdamın ağustosta 187 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e yükseldi.

Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın ülkede işsizlik oranındaki yükselişin istihdam piyasasında yavaşlamanın hala devam ettiğini ortaya koyduğunu belirterek, Fed'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimalinin gücünü koruduğuna dikkati çekti.

Borsa günü rekorla kapattı - Resim : 1

Haftaya yurt içinde enflasyon ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise Fed'in açıklayacağı Bej Kitap Raporu, ABD'de fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyüme, Almanya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 seviyesinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti döviz kurları ve brent petrol...Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti döviz kurları ve brent petrol...Ekonomi
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