Piyasalarda gün sonu! Borsada günün özeti döviz kurları ve brent petrol...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 138,19 puan artarak 8.056,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 48,72 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 7.966,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.930,09, en yüksek 8.060,92 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 8.056,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,38, hizmetler endeksi yüzde 2,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 143,24 puan ve yüzde 1,70 yükselişle 8.553,72 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Astor Enerji, İş Bankası (C) ve Tüpraş ve en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.938 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.938 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,5 artışla 1 milyon 705 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,6596 lira, satışta 26,7665 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,6471 lira, satışta 26,7539 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 146,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,2 artışla 87,8 dolardan işlem görüyor.