Çalışma hayatının sorunları konuşulacak, çözüm önerileri masaya yatırılacak. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 28 Eylül'de İstanbul'da çalışma hayatı istişare toplantısı yapacak. Toplantı öncesi TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Ankara'da çalışma hayatı muhabirleriyle bir araya geldi.

Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı

Koç, toplantıya Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılacağını söyledi. Toplantıda konfederasyona bağlı sendikaların, işletmelerin yaşadığı sorunlar ele alınacak. Bu sorunlara karşı paydaşlarla fikir alışverişi yapılarak çözüm masaya yatırılacak. Diğer yandan TİSK, Türkiye'nin çalışma hayatının davosu olarak kabul edilen Ortak Paylaşım Forumu'nu bu yıl 11-12 Ekim'de yapacak. 2 bini aşkın katılımcının yer alacağı forumda işçi, işveren ve hükümet yetkilileri bir araya gelecek. Bu yılki toplantının teması, "Cumhuriyetin 100. yılında Çalışma Hayatı" olacak.