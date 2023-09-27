Düzensiz Göçle Müdahale Sürüyor!

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor. Son 4 ayda 97 binden fazla düzensiz göçmen yakalandı. Mobil göç noktası uygulaması da Ankara dahil 4 ilde daha başlatılacak. Açıklamalar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Düzensiz Göçle Müdahale Sürüyor!
Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede son rakamları paylaştı.

Yerlikaya, "1 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı ülkeden ayrıldı" dedi. Bakan Yerlikaya mobil göç noktası uygulamasının önce 4 ilde daha ardından tüm Türkiye'de devreye gireceğini de açıkladı.

Milli Güvenlik Kurulu Yarın Toplanıyor! Gündemde Azerbaycan'ın Karabağ'daki Operasyonları VarMilli Güvenlik Kurulu Yarın Toplanıyor! Gündemde Azerbaycan'ın Karabağ'daki Operasyonları VarSiyaset



# düzensiz göçmen # Ali Yerlikaya # içişleri bakanlığı
Çok Okunanlar
9 Bin 500 Lira ve Altındaki Cep Telefonu Marka ve Modeller
9 Bin 500 Lira ve Altındaki Cep Telefonu Marka ve Modeller
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Benzin fiyatları ne kadar?
Benzin fiyatları ne kadar?
Öne Çıkanlar Ukrayna çatışması o ülkelere de sıçrayacak! Eski CIA analistinden dikkat çeken açıklama! Ukrayna çatışması o ülkelere de sıçrayacak! Eski CIA analistinden dikkat çeken açıklama! MasterChef Terkib-i Çeşidiyye Tarifi Nasıl Yapılır? MasterChef Terkib-i Çeşidiyye Tarifi Nasıl Yapılır?