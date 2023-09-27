Düzensiz Göçle Müdahale Sürüyor!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede son rakamları paylaştı.



Yerlikaya, "1 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı ülkeden ayrıldı" dedi. Bakan Yerlikaya mobil göç noktası uygulamasının önce 4 ilde daha ardından tüm Türkiye'de devreye gireceğini de açıkladı.





