Çalışma Meclisi toplandı! İşçinin gündeminde alım gücü vardı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 5 yılda bir yapılan Çalışma Meclisi Ankara toplandı. 2 gün sürecek etkinliğin ilk günü Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açılış konuşmasını yaptı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ENFLASYON MESAJI

Bakan Işıkhan konuşmasında, yüksek enflasyon rakamlarına dikkat çekti, ekonomik krizin yarattığı tahribatı korumaya çalıştıklarını söyledi. İstihdam ve sendikal örgütlenmenin önündeki engeller de Işıkhan’ın gündeminde yer aldı.

"Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruma anlayışımızı sürdürüyoruz. Değişen iş gücü piyasalarının ve yeni iş modellerinin, sendikal örgütlenmeye etkilerinin tartışılması ve yeni modellerin geliştirilmesi kaçınılmaz."

İŞÇİLERİN GÜNDEMİNDE ALIM GÜCÜ VARDI

İşçi ve işveren sendikaları da taleplerini dile getirdi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, alım gücünün düştüğünü vurguladı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun tüm kesimleri temsil etmediğini belirtti, yapısında değişiklik istedi.

İŞVEREN VE MEMURLAR DA TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol’un gündeminde de vergi yer aldı. Akkol, "Sosyal yardımların vergiden muaf olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Toplantıda sadece işçilerin değil memur ve memur emeklilerinin sorunları da dile getirildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamuda örgütlülük alanının genişletilmesi ihtiyaç var" değerlendirmesi yaptı. Memur emeklilerinin maaşlarında da iyileştirme talebi aktarıldı.

30 Nisan’da sona erecek olan toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çalışma hayatının temsilcilerini Beştepe'de ağırlayacak.