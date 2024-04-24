Bakan Işıkhan'dan Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Işıkhan'dan Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti!
Editör: Metehan Gül
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından taziye ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Beşiktaş'ta geçen haftalarda yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşların kıymetli ailelerine taziye ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.

Işıkhan, "Yangının gerçekleştiği binayı beraberimizdeki heyetle birlikte inceledik. Bakanlık olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin yanında olmaya devam edecek, konuyla ilgili hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'dan Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti! - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# beşiktaş # yangın
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