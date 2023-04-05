Çalışmaya devam eden EYT'lilerin maaşı ne kadar artacak?
EYT'liler, emekli olduktan sonra aynı işte çalışmaya devam ederlerse bulundukları iş yerlerine yüzde 5 oranında prim desteği sağlanacak ve böylece net maaşları yükselecek. Peki, EYT'lilerin emeklilikten sonra çalışmaya devam ettikleri takdirde net maaşı ne kadar artacak?
EYT düzenlemesiyle birlikte emekli olup çalışmaya devam edecek olanları maaş avantajı olacak. Çalışmaya devam edecek EYT'liler için sigorta primi işçi payı azalacağı için maaş artışı yaşanacak. Bu artış asgari ücretlide 638 TL olacak.
NET MAAŞLAR YÜKSELECEK
Şu an 8.500 TL olan alan asgari ücret çalışan bir EYT'li, emekli olup çalışmaya devam ederse 9.145 TL net maaş alacak.
SGK’lıların brüt ücretlerinden her ay yüzde 15 oranında sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. Emekli olup çalışmaya devam edenlerde ise brüt ücretlerden sadece yüzde 7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılıyor. Bu prim farkı emekli olup çalışmaya devam eden tüm SGK’lılara yansıtılacak.
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