Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 484 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari, işlemler hesabında 1 milyar 372 milyon dolar fazla oluştu.

Cari açık rakamları açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2023'te cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı martta 6 milyar 298 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 88 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi martta 1 milyar 354 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 80 milyon dolar net giriş kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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