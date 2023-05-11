Cari açık rakamları açıklandı
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 484 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari, işlemler hesabında 1 milyar 372 milyon dolar fazla oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2023'te cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı martta 6 milyar 298 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 88 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kalemi martta 1 milyar 354 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 80 milyon dolar net giriş kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# cari açık # ödemeler # tcmb # Merkez BankasıO illerde yaşayanlar dikkat İşsizlik rakamları açıklandı THY'den öğrencilere indirim Kamu işçilerinin zam oranı belli oldu