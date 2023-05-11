Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2023'te cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı martta 6 milyar 298 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 88 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi martta 1 milyar 354 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 80 milyon dolar net giriş kaydetti.