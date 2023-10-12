Cari Fazla Verilmesi Bekleniyor! Ödemeler Dengesi İstatistikleri Açıklandı

Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri paylaşıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayında dış ticaret açığının azaldığını ve cari fazlanın beklenildiğini açıkladı.

Bolat, sosyal medya hesabından, Merkez Bankasının ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Ağustos ayında hizmet ihracatının rekor seviyeye yükseldiğini belirten Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.

Bolat, ödemeler dengesi verilerine göre eylül ayı itibarıyla cari fazla verilmesinin beklendiğini belirterek, "Bakanlık olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli üreticiyi korumaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edecektir." dedi.

Dış ticaret açığı aylık yüzde 42,4, yıllık ise yüzde 48,1 azalışla 5 milyar dolar olmuştu.