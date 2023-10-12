KYK Burs ve Kredi Başvuruları Başladı

KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı.

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Başladı
Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenim kredisinden yararlanabilecek öğrenciler: Ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez), yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kyk # kyk burs başvurusu # gençlik ve spor bakanlığı
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi Verilerine Göre Türkiye'de Gerçekleşen Son Depremler...
Kandilli Rasathanesi Verilerine Göre Türkiye'de Gerçekleşen Son Depremler...
Naci Görür'den Silivri Depremi Açıklaması
Naci Görür'den Silivri Depremi Açıklaması
Altın Piyasasında Son Durum... Altın Fiyatları Yükseldi Mi, Düştü Mü?
Altın Piyasasında Son Durum... Altın Fiyatları Yükseldi Mi, Düştü Mü?
Sıcaklık Normalin Altına Düşüyor! Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyardı!
Sıcaklık Normalin Altına Düşüyor! Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyardı!
12 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
12 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar Bora Gözen Ve Arkadaşları Filistin'de Nasıl Şehit Düştü? | Dr. Doğu Perinçek Anlattı Bora Gözen Ve Arkadaşları Filistin'de Nasıl Şehit Düştü? | Dr. Doğu Perinçek Anlattı Işın Karaca'yı kel bıraktıran hastalık! Işın Karaca'yı kel bıraktıran hastalık!