KYK Burs ve Kredi Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenim kredisinden yararlanabilecek öğrenciler: Ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez), yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.