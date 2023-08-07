Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı, 3.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatları konusunda şunları söyledi:

- Yaz döneminde açıkladığımız çeşitli alım fiyatları üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 125 tonluk bir rekolte bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni üreticileri korumak için yeniden görevlendirdik.Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Revant için 82,50 TL olarak belirlendi.