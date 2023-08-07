Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3,5 saatlik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı ve "Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Revant için 82,50 TL olarak belirlendi." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı, 3.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı
FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatları konusunda şunları söyledi:
- Yaz döneminde açıkladığımız çeşitli alım fiyatları üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 125 tonluk bir rekolte bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni üreticileri korumak için yeniden görevlendirdik.Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Revant için 82,50 TL olarak belirlendi.