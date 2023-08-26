Denizli’den 3,4 milyonluk ihraç! Tekstil dünyasında ses getiriyorlar

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 4. Ege Tekstil, Konfeksiyon Makinaları, Tekstil Kimyasalları ve Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarında tekstil makineleri sektörüne yönelik alım heyeti organizasyonu gerçekleştirdi.



23-26 Ağustos 2023 tarihlerinde Denizli’de düzenlenen 4. Ege Tekstil, Konfeksiyon Makineleri, Tekstil Kimyasalları ve Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarında Denizli İhracatçılar Birliği organizasyonunda alım heyeti programı düzenlendi. Alım heyeti programı kapsamında, Pakistan ve Özbekistan’dan gelen 40 kişilik heyet 25 Ağustos 2023 tarihinde tesis ziyaretlerinde bulundu. Sonrasında ise heyet, Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında ağırlandı.



Tekstil makineleri sektörüne yönelik düzenlenen alım heyeti programı hakkında değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi:

- Bildiğiniz üzere 2022 yılında makine ve aksamları ihracatı yüzde 40’a varan artışla en dikkat çeken sektörlerimiz arasında yer alarak 77,3 milyon dolar seviyesine ulaştı. Sektörün toplam ihracatımızdaki payının güncel verilere göre yaklaşık yüzde 2 olduğunu görüyoruz. 2022 yılında makine ve aksamları sektöründen 310 Denizlili firmamız 106 ülkeye ihracat yaptı. 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında artışla 43,7 milyon dolar makine ihracatı gerçekleşti. Makine ve aksamları sektörünün alt gruplarından biri olan tekstil makineleri sektöründe ise 2022 yılında ilimizden 8,3 Milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılına göre yüzde 12,4 oranında artış yaşandı. En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke yüzde 42 payla Mısır, yüzde 30 payla Pakistan ve yüzde 12,5 payla Özbekistan olarak sıralandı.



2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde, tekstil makineleri sektöründe Denizli’den 3,4 milyon değerinde ihracat yapıldığını açıklayan Memişoğlu:

- İlk 3 ülke sırasıyla Mısır, Özbekistan ve Rusya oldu. Denizli İhracatçılar Birliği olarak, tekstil makinelerine yönelik olarak fuarın ikinci gününde gerçekleştirdiğimiz alım heyeti organizasyonu kapsamında, 13 katılımcı firmamız ile Pakistan ve Özbekistan’dan davet edilen 40’a yakın satın alımcıyı bir araya getirdik. Misafirlerimiz alım heyeti organizasyonu sonrasında tesis ziyaretleri yaparak, hizmet binamızda ağırlandı. Bu kapsamda, karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunularak, ikili işbirliği fırsatları değerlendirildi. Üyelerimiz ve uluslararası alıcılar arasındaki yakın temasın bilincinde olarak sürdürülebilir ihracat hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.