Dış Ticarette Büyük Açık! 12 Ayda 109 Milyar Dolara Yükseldi

Kasım ayında dış ticaret tarihin en yüksek seviyesine ulaştı ancak hala 5,9 milyar dolarlık açık var. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını paylaştı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 5,2 oranında artışla 23 milyar 11 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 oranında azalışla 28 milyar 931 milyon dolar oldu. Dış ticaret kasımda 5,9 milyar dolar açık verdi. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı, yıllık bazda değişmeyerek 99 milyar 836 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dış ticaret açığı ise yüzde 2,7'lik artışla 109 milyar 550 milyon dolara ulaştı. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan azalarak yüzde 95,2 olarak kaydedildi.