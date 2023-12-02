İstanbul'da Kasım Enflasyonu! Erkek Paltosu Zam Şampiyonu Oldu

İstanbul'un enflasyonu Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,79 arttı. İstanbul Ticaret Odası kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamaları alt grubunda yer alan erkek palto yüzde 36,44 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatı artan diğer ürünlerin bazıları; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 31,43 ile yaş üzüm, yüzde 20,48 ile çikolata, giyim harcamaları erkek giyim harcamaları alt grubundan yüzde 20,08 ile pardesü-erkek, kültür eğitim harcamaların grubundan yüzde 17,98 ile maç giriş ücreti, giyim harcamaları kadın giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 17,95 ile manto olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan pırasa fiyatı yüzde 15,18 gerileme gösterdi. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 13,67 ile maydanoz, yüzde 12,56 ile kıvırcık salata, yüzde 11,96 ile limon, yüzde 11,09 ile ıspanak ve yüzde 8,61 ile lahana oldu.