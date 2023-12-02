Türk-İş'ten Kıdem Tazminatı Kararı! "Genel Grev Dahil..."

Kıdem tazminatına yönelik önerge verildi, delegelere sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. İşçinin kırmızı çizgisi kıdem tazminatına dokunulması halinde grev kararı gelecek.

Türk-İş'ten Kıdem Tazminatı Kararı

Türk-İş 24'üncü Olağan Genel Kurulu'nu Ankara'da topladı. Kurultayın ikinci gününde Başkanlık Divanı'na önemli bir önerge sunuldu. İşçinin kırmızı çizgisi kıdem tazminatına dokunulması halinin grev dahil her türlü mücadeleyi getireceğini içeren önerge kurultayda görüşüldü. Oylama esnasında delegeleri ayağa kalkmaya davet eden Divan Başkanı Cemail Bakındı, “Bu bizim namusumuzdur” sözleriyle oylamayı yaptı. Oybirliğiyle kabul edilen önergede, kıdem tazminatının kırmızı çizgi olduğunun altı çizildi.