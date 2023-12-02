Türk-İş'ten Kıdem Tazminatı Kararı! "Genel Grev Dahil..."
Türk-İş önemli bir karar aldı. 24'üncü Olağan Genel Kurulu’nu Ankara'da toplayan Türk-İş, kıdem tazminatına yönelik önergeyi oybirliğiyle kabul etti. Kıdem tazminatına dokunulması halinde Türk-İş’in grev dahil her türlü mücadeleyi vereceği açıklandı.
Kıdem tazminatına yönelik önerge verildi, delegelere sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. İşçinin kırmızı çizgisi kıdem tazminatına dokunulması halinde grev kararı gelecek.
Türk-İş'ten Kıdem Tazminatı Kararı
Türk-İş 24'üncü Olağan Genel Kurulu'nu Ankara'da topladı. Kurultayın ikinci gününde Başkanlık Divanı'na önemli bir önerge sunuldu. İşçinin kırmızı çizgisi kıdem tazminatına dokunulması halinin grev dahil her türlü mücadeleyi getireceğini içeren önerge kurultayda görüşüldü. Oylama esnasında delegeleri ayağa kalkmaya davet eden Divan Başkanı Cemail Bakındı, “Bu bizim namusumuzdur” sözleriyle oylamayı yaptı. Oybirliğiyle kabul edilen önergede, kıdem tazminatının kırmızı çizgi olduğunun altı çizildi.
- Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. Fona devredilmesi, boşaltılması, gaspı ya da zayıflatılmasına yönelik girişimler karşısında genel grev dahil, sonuç alınıncaya kadar meşru her türlü yolu kullanma kararlılığındadır. Türk-İş kıdem tazminatına tavan sınırlamasının ortadan kaldırılması, kıdem tazminatı hakkının genişletilerek bir yıldan az süreli hizmetler dahil her türlü işten ayrılmalarda kıdem tazminatının ödenmesi, işyeri iflası durumunda tazminatın işçiye ödenmesinin kanunen garanti altına alınması için mücadele kararlılığındadır.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi