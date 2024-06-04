Ulusal Gönüllülerinin, Digitürk çağrısı için başlattıkları seferberlik sürüyor

Kimi emekli öğretmen kimi emekli işçi kimi avukat. Hepsi karınca kararınca elini taşın altına koydu. Tek hedef Ulusal Kanal'ı yeniden Digitürk platformuna dahil etmek.

Ulusal Kanal'ın, 5 milyon TL'lik Digitürk ödemesini yapmak için Ulusal Gönüllüleri ve izleyicilerine yaptığı destek çağrısı sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllüler seferber oldu, Ulusal Kanal'a destek mesajları ilettiler.

Emekli teknik öğretmen Sebahat Kılıç, Emekli İşçi Ramazan Çalışkan ve Avukat İsa Şenol Ulusal Kanal'ın önemini ve gerekliliğini anlattılar, herkesi destek olmaya çağırdılar.

Kılıç: Ulusal Kanal'ın arkasında uluslararası sermaye grupları yok, finansörler yok. Ulusal Kanal Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyan, Atatürk'ün devrimlerini savunan tek doğru kanal ve bizim umut ışığımız, ülkemizin geleceğini aydınlatan tek kanal." dedi.

Ulusal Kanal'ın vatanseverlerin destekleriyle ayakta kaldığını söyleyen Emekli Teknik Öğretmen Sebahat Kılıç, "Ulusal Kanal'a sahip çıkacağız" dedi.

Emekli İşçi Ramazan Çalışkan ise bir video mesaj gönderdi: "Ulusal Kanal bütün maddi ve manevi ihtiyaçlarını halka başvurarak çözen bir kanaldır. Bugün digitürk ödemeleri konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sıkıntının çözümü için kaynak halkın kendisidir. Halkımızı Ulusal Kanal'a destek vermeye davet ediyoruz."

Ulusal Kanal Gönüllüsü Avukat İsa Şenol da destek çağrısına katıldı: " Ulusal Kanal Atatürk ilke ve devrimcilerinin tek savunucusu. ve yalancının mumunu söndüren tek kanaldır. Bu nedenle Ulusal Kanal'a destek veriyorum. Ulusal Kanal'ın bir tek destekçisi var Türk milleti. Türk milleti bu kanala destek verecek ve yaşamını sürdürmesini sağlayacak."