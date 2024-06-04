Anayasa Mahkemesi, bazı KHK uygulamalarını iptal etti! Cumhurbaşkanı rektör atayamayacak

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye yönelik yapılan başvuru 6 yıl sonra karara bağlandı. Anayasa Mahkemesi KHK'da yer alan bazı yetkileri iptal etti.



Yüksek Mahkeme, CHP’nin 2018 yılında yaptığı başvuru kapsamında düzenlemenin tümden iptalini reddetti. Ancak bu düzenlemeler içinde bazı maddelerin iptaline karar verildi.



Buna göre Cumhurbaşkanı artık Yükseköğretim Kurulu üyelerinin ve üniversite rektörlerinin atamasını yapamayacak. Karar 12 ay sonra yürürlüğe girecek. Yasal düzenleme için 1 yıl süre tanındı.



TRT’nin özel şirketler açabilmesi ve Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulması da iptal kararları arasında yer alıyor.



Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Adalet Bakan yardımcısı Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda doğal üye olarak bulunamayacak.



Anayasa Mahkemesi’nin kararını değerlendiren Avukat Nusret Senem, yüksek mahkemeye HDP'yi kapatma görevini de hatırlattı.



