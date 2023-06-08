Uzmanlara göre Türk lirasını orta ve uzun vadede neler bekliyor?

Uluslararası ticaret için finansal çözümler, FX risk yönetimi hizmetleri şirketi Ebury UK'in Piyasa Stratejisi Başkanı Matthew Ryan, "Türk lirası, ABD doları karşısında bir kez daha rekor düşük seviyelere geriledi. Agresif faiz artışları bile olsa lirada geçici bir toparlanmadan başka bir şey beklemiyorum." dedi.

Ebury Baş Risk Sorumlusu Enrique Diaz Alvarez de, konuya ilişkin şunları söyledi:

- Piyasada CDS gibi bazı göstergelere bakıldığında yatırımcıların bu yeni kabine atamalarına bir ölçüde inandığı görülüyor. Ancak liranın orta ve uzun vadede hala değer kaybetme potansiyeli var.

Kaynak: https://tr.investing.com/news/forex-news/uzmanlara-gore-turk-lirasn-orta-ve-uzun-vadede-neler-bekliyor-2493336