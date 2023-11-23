Dünyada Çiftlik Sayıları Düşmeye Devam Ediyor! İnsanlığı Ne Gibi Tehditler Bekliyor?

Bir grup bilim insanı dünyada çiftlik sayılarının her geçen sene ciddi derecede azaldığını söyledi. Çalışma, Afrika ve Asya'daki kırsal, çiftliğe bağımlı toplulukların bile faaliyet gösteren çiftliklerin sayısında bir düşüş yaşayacağını gösteriyor.

Çiftlik Sayıları Alarm Veriyor

Bilim insanları dünyadaki çiftlik sayılarının düşmesi ile ciddi sonuçların doğacağını ifade ederken "yaygın çiftlik oluşumundan küresel düzeyde yaygın konsolidasyona doğru bir dönüm noktası olduğunu ve insanlığın şu anda üzerinde bulunduğu gelecek yörüngesini şekillendirecek önemli nokta olduğunu ifade ederek, çiftliğin büyüklüğü ve var olan çiftliklerin sayısı önemli çevresel ve sosyal sonuçlarla ilişkili olduğunu." ifade ettiler.

Analizler, dünya genelindeki çiftlik sayısının 2020'de 616 milyondan 2100'de 272 milyona düşeceğini ortaya koydu. Bunun önemli bir nedeni var: Bir ülkenin ekonomisi büyüdükçe, daha fazla insan kentsel alanlara göç eder ve kırsal alanlarda toprağa bakacak daha az insan kalır.

Çiftlik sayıları hakkında analizler yakın zaman için uyarıyor. Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Okyanusya, Latin Amerika ve Karayipler'deki topluluklarda 2050 gibi erken bir tarihte çiftlik oluşumundan yaygın konsolidasyona doğru bir dönüm noktası yaşanmaya başlayacağını ortaya çıkardı.

Ayrıca, önümüzdeki yıllarda dünya genelinde toplam tarım arazisi miktarı değişmese bile, daha az sayıda insanın mevcut arazilere sahip olacağını ve bunları işleyeceğini gösteriyor. Bu eğilim, biyoçeşitliliğin korunmasının en önemli konu olduğu bir dönemde biyoçeşitliliği tehdit edebilir.

Araştırmalar, dünyanın en küçük çiftliklerinin dünyadaki tarım alanlarının sadece %25'ini oluşturduğunu ancak dünyadaki gıdanın üçte birini hasat ettiğini gösteriyor. Dahası, daha az sayıda çiftlik, yüzyıllar öncesine dayanan değerli, yerli bilgisini yanlarında taşıyabilecek daha az sayıda çiftçi anlamına gelmektedir. Çiftlikler birleştikçe, bu bilginin yerini yeni teknoloji ve makineleşme alıyor.

Araştırmacılar bir risk hakkında en son olarak "çiftliklerin sayısını azaltır ve boyutlarını artırırsanız, bu şokun portföyünüz üzerindeki etkisi artacağını ve riskin büyüyeceğini" ifade ettiler.