JP Morgan'dan TL Kârı Açıklaması

Sıcak para merkezlerinden biri olan JP Morgan, Türk lirasının ciddi derecede ucuz olduğunu belirtti. Bu durumun yıllık yüzde 20 dışardan parayı taşıyarak kar elde etme potansiyeli yarattığı ifade edildi.

JP Morgan'dan TL Kârı Açıklaması
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"Dışarıdan krediyle para alıp TL'ye dönüştürme ve kâr elde etme potansiyeli arttı." Bu değerlendirmeyi sıcak para merkezlerinden biri olan JP Morgan yaptı. Türk lirasının ciddi derecede ucuz olduğunu belirtti.

Bankanın stratejistleri yayımladıkları notta “Modelimiz liranın anlamlı ölçüde ucuz olduğunu adil değerden yaklaşık yüzde 30-yüzde 35 ucuz gösteriyor. Bu ciddi bir reel değer kazancına izin veriyor” dedi.

Analistler enflasyonun yaklaşık yüzde 40 lira reel değer kazancına yol açmasının beklendiğini belirterek bunun yıllık yüzde 20’lik lira spot değer kaybıyla tutarlı olacağını, bunun da yüzde 20 carry getirisini ima ettiğini ifade etti.

Yakında tahvillerde de fırsat görülebileceği kaydedildi.

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