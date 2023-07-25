E-ticaret sektörünün bel kemiği olan DHL, MNG Kargo'yu satın aldı! Şirketin hisselerini yüzde 100'ü satın alındı!

DHL group, MNG Kargo'nun tüm hisselerini satın almak amacıyla bir anlaşma imzaladı. Amerika merkezli Alman kargo şirketi DHL Group E-Ticaret sektörünün önemli paydaşlarından biri olarak tüm dünyaya hizmet veriyor. MNG kargo ile DHL arasında imzalanan anlaşmanın detayları hakkında ise henüz bir bilgi bulunmamakta.

DHL GROUP MNG KARGOYU NE KADARA SATIN ALDI?

DHL group CEO'su Tobias Meyer, MNG kargo ile imzalanan anlaşma sonrası şu sözleri söyledi:

E-ticaret, lojistik sektörü ve özellikle de kargo hacimleri için en büyük büyüme faktörlerinden biri olmaya devam ediyor. MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak

İmzalanan anlaşma sonrası gözler MNG Kargoya döndü. DHL şirketin tüm hisselerini satın almak için ne kadar ödedi bu konuda henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz imzalanan anlaşma hakkında şöyle dedi:

Tüketiciye sunduğumuz hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi ve kapasite artırım yatırımları ile daha da yüksek istihdam yaratmayı hedefliyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

MNG Kargo'nun hisselerinin tamamının satılmasının ardından konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu bir değerlendirme paylaştı. Yapılan değerlendirmede şu sözlere yer verdi: