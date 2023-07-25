E-ticaret sektörünün bel kemiği olan DHL, MNG Kargo'yu satın aldı! Şirketin hisselerini yüzde 100'ü satın alındı!
Alman Devi DHL, MNG Kargo ile anlaşma imzaladı! Şirketin hisselerinin yüzde 100'ü DHL'ye satıldı! MNG Kargo'nun son durumu ne olacak? DHL neden MNG'yi satın aldı! MNG Kargo ne kadara satıldı!
DHL group, MNG Kargo'nun tüm hisselerini satın almak amacıyla bir anlaşma imzaladı. Amerika merkezli Alman kargo şirketi DHL Group E-Ticaret sektörünün önemli paydaşlarından biri olarak tüm dünyaya hizmet veriyor. MNG kargo ile DHL arasında imzalanan anlaşmanın detayları hakkında ise henüz bir bilgi bulunmamakta.
DHL GROUP MNG KARGOYU NE KADARA SATIN ALDI?
DHL group CEO'su Tobias Meyer, MNG kargo ile imzalanan anlaşma sonrası şu sözleri söyledi:
E-ticaret, lojistik sektörü ve özellikle de kargo hacimleri için en büyük büyüme faktörlerinden biri olmaya devam ediyor. MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak
İmzalanan anlaşma sonrası gözler MNG Kargoya döndü. DHL şirketin tüm hisselerini satın almak için ne kadar ödedi bu konuda henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz imzalanan anlaşma hakkında şöyle dedi:
Tüketiciye sunduğumuz hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi ve kapasite artırım yatırımları ile daha da yüksek istihdam yaratmayı hedefliyoruz.
CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!
MNG Kargo'nun hisselerinin tamamının satılmasının ardından konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu bir değerlendirme paylaştı. Yapılan değerlendirmede şu sözlere yer verdi:
Türkiye, büyüyen ekonomisi, stratejik konumu, yetkin işgücü ve kurulu ulaşım altyapısı ile lojistik sektöründe bölgesel bir merkez durumundadır. Ülkemizdeki kargo hacmi, e-ticarette yakalanan çift haneli büyüme ile günden güne artmaktadır. Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılında gerçekleştirdiği bu satın alma, ülkemizin potansiyeline olan inancını ve artan yatırım iştahını da göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması en önemli hedeflerimizden biridir.