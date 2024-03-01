Ekonomide rakamlar büyüdü ama üretim azaldı

Rakamlar büyüdü ama üretim küçüldü. Türkiye ekonomisi 2023 için sürdürülebilir bir kademeye ulaşamadı.

"Bankacılık ve sigotacılıkta kredi verirsiniz bunlar yatırıma dönüşmemiş bir kere bunu görmek lazım."

Geçen yıl yüzde 4,5 büyüyen ekonomide ilk sırayı yüzde 9 ile finans ve sigorta faaliyetleri aldı.

"Sigotacılık sektöründe de poliçe kesersiniz reel büyüme değildir balon büyümedir."

İnşaat sektörü de yüzde 7,8 büyüme kaydetti.

"Nedir bunun büyüme nedenimiz? Tabi ki deprem. ondan sonra hizmetler sektörü."

En düşük büyüme ise yüzde 0,8 ile sanayi sektöründe oldu.

"Binde 8 yüzde 1 bile değil. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin reel anlamada üretiminin artmadığını gösteriyor."

Büyümesi gerekirken küçülen sektör de var.