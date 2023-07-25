Emekli aylıklarına ek zam geliyor! İşte masadaki rakamlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli aylıklarına yapılacak zamla ilgili "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

Emeklilerin bozulan morali bir nebze de olsa düzeldi. Emekliler şimdi de yüzde 19.77 enflasyon zammının yanında yapılacak seyyanen zammı beklemeye başladı. Emekliye ek zam ne zaman yapılacak? Maaşlara kaç lira zam gelecek? İşte ayrıntılar...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, emekli aylıklarına gelecek ek zamla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapıp rakamlar verdi. İşte Tarkan'ın açıklamalarından satır başları...

- 7500 TL’de herhangi bir artış söz konusu olmadı. 7500 TL tamamlama ücretidir. En düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı 7500 TL olacak, 7500’ün altında alanların tamamı 7500 liraya tamamlanıyor. Orada bir artış olabilmesi için kanunda en düşük örneğin 8500 TL’nin altında olmayacaktır denmesi gerekiyor.

- Örneğin bir SSK emeklimizin maaşı 5 bin TL ama bu emeklimiz 7500 TL’den aşağı almıyor. 2500 TL tamamlama ücreti veriliyor. Kişinin kök maaşı 5000 oluyor. Gelen artışlar kök maaşa oluyor. Diyelim ki yüzde 20 artış yapıldı 6 bin TL’ye çıktı. Kök ücreti 6 bin TL’ye çıktı bu sefer 1500 TL tamamlama ücreti veriliyor.

- Yine bir SSK emeklimizin maaşı 7000 TL’ydi, 7500’e tamamlanıyor ve 500 TL tamamlama katkısı veriliyor. Yüzde 20 zam yapıldığında 8400 TL eder emeklinin maaşı bu olacak. Kök maaşa yapılacak artışlar 7500 TL’nin üzerine çıkmadıkça değişiklik yok. Olabilmesi için çalışma yapılıp 8500 TL’ye çıkarılacak denilebilir.

- 7500 TL’nin üzerinde alanlar, daha fazla prim ödemiş ama 7550 TL alanın maaşı 7550 TL kaldı. Oraya da kademeli artış yapılabilir. Örneğin 7500 ile 10000 TL arası olanlara 1500 TL artış yapılabilir.

- 7500 üzeri alanlar için bir çalışma bildiğim kadarıyla yürütülüyordu. Şimdi 7500’ün çıkarılması alternatif olabilir, çalışma tamamlandıktan sonra hep birlikte göreceğiz.

Kaynak: f5haber.com