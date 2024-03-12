Emekli ikramiyesi resmi gazetede yayımlandı!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bayram ikramiyesi için de söylentiler başlamıştı. Bugün yayınlanan resmi gazeteyle rakam duyuruldu!

Emekli ikramiyesi resmi gazetede yayımlandı!
Editör: Yağmur Biçen
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Bugün yayınlanan Resmi Gazeteyle emeklilerin bayram ikramiyesi netleşti.

5 bin lira olacağı yönünde iddialar olsa da bugün yayınlanan Resmi Gazete'de bilgiler netleşti. Duyurulduğu üzere bayram ikramiyesi 3 bin lira olacak.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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# emeklilik # bayram ikramiyesi
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