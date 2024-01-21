Emekli maaşı cüzdana girmeden eriyor

Emekli aylığı daha cüzdana girmeden eriyor. Enflasyonun durdurulamadığı, serbest piyasanın hakim olduğu, kira ücretlerin tavan yaptığı, pazar fiyatlarının el yaktığı bu dönemde emekli kara kara düşünüyor.

Emekli günü kurtarıyor. Sosyal hayatı yok, tatili rüyasında görüyor. Kendilerini bu koşullara mahkûm eden AK Parti hükümetine tepkililer...

Ulusal Kanal, Denizli'de emeklilerle mikrofon uzattı. Sorun aynı; ay sonu zor geliyor.

Ek iş onları ayakta tutuyor. Aksi çok zor. Aldıkları aylık her geçen gün zamlar karşısında eriyor. Aldıkları ücret artık kendi aralarında alay konusu oluyor.