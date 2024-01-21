7 ile kar geliyor! Meteoroloji tarih ve saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muş, Erzurum, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt'e kar yağışı geleceğini duyurup başlangıç tarihi hakkında bilgi verdi Kar yağışının hangi gün ve saate dek süreceği ayrıntısını da paylaşan Meteoroloji, bu 7 ili uyardı.

7 İLE KAR GELİYOR

Muş, Erzurum, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt hakkında uyarılarda bulunan MGM, 22 Ocak Pazartesi 00:00'da başlayacak kar yağışı hakkında bu 7 ili uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muş, Erzurum, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt'te oluşacak kar yağışı hakkında şu açıklamalarda bulundu;

Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre kar yağışı 23 Ocak Salı günü 23:59'a kadar devam edecek.