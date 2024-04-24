Emekli maaşlarına 3000 TL zam mı geliyor!

En düşük emekli maaşı için yeni düzenleme yapılacağı iddiaları gündeme gelmeye başladı. Ünlü gazeteci Faruk Erdem, 10 bin TL olan en düşük emekli maaşına ilişkin konuşulan 3 formülü açıklayarak net rakamı verdi.

3 BİN TL ZAM BEKLENİYOR!

Gazeteci Erdem, "Enflasyonun yüzde 30’a yakın bantta çıkması bekleniyor. Dolayısıyla orada bir refah payı da eklenerek emeklilere bir Temmuz artışı da yapılacak. Taban maaşlarla ilgili bir çalışma yapılıyor" diyerek olası zamlarını açıkladı;



"Enflasyon artış oranı ile olursa 13 bin TL civarında olacak. Bu yılın sonunda öngörülen enflasyon olursa o da 14 bin ve 15 bin TL bandında bir rakama tekabül eder. Bir de tabii asgari ücretle eşitlenmesi orada da 17 bin TL rakamı var." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekliye temmuz ayında sadece enflasyon zammı verileceğini açıklaması ile en düşük emekli maaşının 13 bin TL civarında olması daha güçlü olan bir beklenti.