Emekli promosyonu en fazla veren banka hangisi?

Emekli promosyonunu en fazla veren bankaların listesi gündemdeki yerini koruyor. En yüksek emeklilik ikramiyesi 10.000 TL'ye ulaştı. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi ve Akbank, Haziran 2023'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik emeklilik promosyon kampanyaları açıklandı! İşte detaylar!

EMEKLİ PROMOSYONU EN FAZLA VEREN BANKA HANGİSİ?

Emekli promosyonu en fazla veren banka listesini sizler için detaylı bir biçimde hazırladık. Güncel maaş oranlarına göre promosyonlara göz atabilirsiniz. Emekli maaşı promosyonları 3 yıl geçerli olmaktadır. Her 3 yılda bir alabileceğiniz emekli maaşı promosyonlarınızı maaşınızı taşıdığınız gün itibari ile alabilirsiniz.

İŞ BANKASI

İş Bankası maaşını bankasına taşıyan müşterilerine özel 7500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Promosyon ödemesi 3 yılda bir emeklilerin hesabına yatırılıyor. SSK veya Bağ-Kur emeklisi olmanız ise fark etmiyor.

AKBANK

Akbank maaşını bankasına taşıyan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 10.000TL'ye kadar promosyon + 2000TL'ye kadar chip para ödemesi yapıyor. Bu sayede 12.000TL'ye kadar ödeme almış oluyorsunuz.

DENİZBANK

Denizbank'ın promosyon teklifleri de gayet iyi durumda. Maaşınınızı Denizbank'a taşıdığınız taktirde 5.000TL'ye kada promosyon alabileceksiniz ve ayrıca 10.000TL'ye kadar %0 faizli kredi çekebileceksiniz. Ayrıca Denizbank yeni müşterilerine özel %43 tanışma faizi de veriyor.

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK diğer bankalar farklı bir kampanya yapmış durumda. EYT'lilere özel yaptığı bu kampanya ile 9.200TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca yeni müşterilerine özel %35 faiz oranı da harika görünüyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de şimdiki emekliler bir başka sloganıyla yaptığı maaş promosyonu kampanyası da çok ilgi görüyor. Maaş müşterilerine 9.000TL promosyon veren Yapı Kredi'de listeye girmeye hak kazandı.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli promosyonu en fazla veren bankalar listemize girmeye hak kazanmış durumda. Emekli maaşını bankasına taşıyan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 7.500TL ödeme yapan ve 1.000TL bonus veren Garanti BBVA ayrıca yeni müşterilerine özel %42 tanışma faizi de ödemektedir.