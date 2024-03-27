Emekliler dikkat! Promosyon alırken bu sorunlarla karşılaşabilirsiniz...

Kamu bankasında yaşanan altyapı sorunu nedeniyle emekliler, promosyon başvurusunda problemler yaşıyor.

Emekliler dikkat! Promosyon alırken bu sorunlarla karşılaşabilirsiniz...
Editör: Orhun Çoban
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kamu bankaları için yeni emekli promosyon rakamlarını açıklamasının ardından emekliler, kamu bankalarına başvurmaya başladı.

Ancak emeklilerin, promosyon başvurusunda bankaların altyapı sorunuyla karşılaştığı görüldü. Kamu bankasının web sitesinde mobil şubeden emekli maaşının taşınabildiğini belirtilirken, mobil şubeye girildiğinde ise gerçek şubeye başvurulması gerektiği söyleniyor.

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