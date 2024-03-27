Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? 27 Mart 2024 altın fiyatları

Altın fiyatları, Fed'in Haziran'da faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle yükselişini hızlandırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.22 yükseldi. Vatandaşlar ise gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Mart 2024 altın fiyatları...

27 MART 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.253,07

Gram altın satış: 2.253,46

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.931,00

Çeyrek altın satış: 4.129,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.791,00

Yarım altın satış: 7.994,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.725,00

Tam altın satış: 16.252,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 15.900,00

Cumhuriyet altını satış: 16.140,00

ATA ALTIN NE KADAR?