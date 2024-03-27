Bugün hava nasıl olacak? 27 Mart hava durumu...
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Mart hava durumu...
27 MART HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bilecik çevreleri ile ilk saatlerde Balıkesir'in güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
- EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- ADANA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- HATAY °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Kayseri, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
- KONYA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- KARS °C, 5°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- VAN °C, 7°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, gece saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı