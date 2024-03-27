Bugün hava nasıl olacak? 27 Mart hava durumu...

27 MART HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bilecik çevreleri ile ilk saatlerde Balıkesir'in güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu HATAY °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Kayseri, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı KONYA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu KARS °C, 5°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu VAN °C, 7°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.